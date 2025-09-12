୧ ମାସର ପାଣି ବିଲ୍ ୧୫ହାଜରରୁ ଅଧିକ, ବିଲ୍ ଦେଖି ଭଡାଟିଆ କାବା …
ପାଣି ବିଲ ପାଇଁ ଭଡାଟିଆଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡିଲା ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା , ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଉପଭୋକ୍ତା...
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଗଣା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଜିରୋ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ ୨ଶହ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ଘରମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ପାଣି ବିଲ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏତେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ Reddit ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଘରମାଲିକ ପ୍ରତି ମାସରେ BWSSB (ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ବୋର୍ଡ) ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତା ୧,୬୫,୦୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ସେହି ଘରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି।
ଭାଇରଲ ହେବାପରେ ଲୋକ କହିଲେ …
ଏବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ପାଣି ବିଲ୍ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଟର ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘରମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ।
ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବିଲ୍ ଅସମ୍ଭବ। ମିଟର ରିଡିଂ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବିଲ୍ ୩ଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ’, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ବିଲ୍ ଆସେ ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି।