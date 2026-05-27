Warning : ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ Ebola ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ !

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବାରୁ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଜଣେ ୟୁଗାଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ  : ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବାରୁ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଜଣେ ୟୁଗାଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।

ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାନଗରସ୍ଥିତ ‘ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍’କୁ ନିଆଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଗାଣ୍ଡାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ସେ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣେ ପଠାଯାଇଛି। ଲ୍ୟାବରୁ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଇବୋଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ଗୁଜବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

