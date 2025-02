(Video) ରାତି ଅଧରେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ନାମନେଲେ ଯୁବକ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିଶାରେ ଯୁବପିଢି। ଏହାରି ଭିତରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଡିଜେ ହଲ୍ଲି ଏବଂ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଚଳନ୍ତା ବାଇକରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କଲେ ଯୁବକ । ତେବେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା ପୋଲିସ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ 5ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ନୟିମ, ଆରାଫତ, ସାହିଲ, ନାଞ୍ଜାମତ ଏବଂ ଆଦନାନ । ଖଣ୍ଡା ଧରି ବେପରୁଆ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଆରୋହୀ ଏହି ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ । ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କ “ମୋହବତ କି ଦୋକାନ” (ପ୍ରେମର ଦୋକାନ) ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଯଦି ଏହା ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ନାହିଁ!” ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 20, 2025