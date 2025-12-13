IPL ୨୦୨୬ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ RCBର ହେବ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ
୨୦୨୬ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ଖେଳିବ RCB!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ସଂସ୍କରଣର ଟ୍ରଫିରେ RCB ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି।
ESPNcricinfo ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନବନିର୍ବାଚିତ KSCA ମୁଖ୍ୟ ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବିସିସିଆଇର ରାଡାରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ କୋହଲି IPL ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଖେଳିବେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୨୦୨୬ ରେ ମଧ୍ୟ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ଲିଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏଠାରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିପାରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଘରୋଇ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାରୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୁରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ KSCA କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ସଂଘ ୨୦୦୦ ରୁ ୩୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।