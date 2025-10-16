ତ୍ୱଜାରେ ଚମକ ବଢାଇଥାଏ ବିଟ୍ ଜୁସ; ମିନେରାଲ୍ସ ଓ ଭିଟାମିନ ଏଥିରେ ଭରପୁର ରହିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଟ ସାଲାଡରୁ ମିଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ…
ବିଟରୁ ମିଳେ କେଉଁ ଲାଭ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଣ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଟ୍ ସାଲାଡ ଖାଉଛନ୍ତି କି । ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଫାଇଦା ଦିଏ ବିଟ? କାହିଁକି ଅନେକ ଆଥଲେଟ ଏହାର ଜୁସ ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ?
ବିଟରୁଟ ଜୁସ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ସାଲାଡ ଆକାରରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବ୍ରେନକୁ ରକ୍ତ ପହଁଚାଇବା ସହ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ବିଶେଶ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ପରିବା ମସ୍କିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ତ କରିବା ସହ ବ୍ରେନ ଫକ୍ସନକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଏ । ଫଳରେ ମନେ ରଖିବା କାପାସିଟି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଲାଭାଦାୟକ: ବିଟରୁଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକିୟାକୁ ଆହୁରୀ ସହଜ କରିଦିଏ । ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଟକ୍ସିନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ଆମ ଲିଭର ବା ଯକୃତକୁ ଏହା ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ: ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ତାନ କଟି ଥିଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ।
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ପାଓାର ହାଉସ କୁହାଯାଏ ।
ବିଟ ମାଇଟୋକଣ୍ଡିରଆର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଅନେକ ଆଥଲେଟ ବିଟ ଜୁସ ତଥା ସାଲାଡ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଆନ୍ତି । ବିଟ ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଜାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ ।