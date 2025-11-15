ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡି଼ବନି; ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜୁସ୍, ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ହେଲ୍ଦି…
ଏକାଧିକ ଲାଭ ଦିଏ ଏହି ଜୁସ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗ୍ଲୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍। ବୁଢାପା ଯାଏଁ ରହିବେ ହେଲ୍ଦି। କେବଳ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ମିଳିବ ଏକାଧିକ ଫାଇଦା। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବିଟ ରୁଟ ଜୁସ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ଫାଇଦା…
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ: ବିଟ ରୁଟ ସହିତ ଏକ ଗାଜର କାଟି କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଚିମୁଟାଏ ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟ(ସ୍ବାଦ ପାଇଁ) ପକାଇ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ପରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କରି ଏହାର ରସ ପିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ 30 ଦିନ ପରେ ଚମକ ଆସିବା ସହ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ।
କଣ କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ:
-ବିଟ ରୁଟରେ ନାଇଟ୍ରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ, ଫଳରେ ରକ୍ତ ଚାପ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ।
-ଗାଜର ଓ ବିଟ ଜୁସ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ ଏବଂ ଫାଇବର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତି।
-ଏହି ରସ ଆମଲ ପାଚନକ୍ରିଆକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ମୁହଁରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ।
-ଏହି ରସ ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଜରରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ,ଏହି ରସ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
-ବିଟ୍ରୁଟରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଆଇରନ୍, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଥାଏ ଯାହାକି , ବ୍ରଣ ଏବଂ ମୁହଁରେ ହୋଇଥିବା କୁଞ୍ଚନ କୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଗାଜର ଏବଂ ବିଟ୍ରୁ ତିଆରି ରସକୁ ଖାଦ୍ଯରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)