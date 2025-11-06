ଭ୍ରମରୀ ଆସନ କଲେ ତେଜ ହୋଇଯାଏ ଦିମାଗ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମରୁ,

ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦିଏ ଏକାଧିକ ଲାଭ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏପରିକି ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ।

ନିଜର ଇମୋସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ। କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭ୍ରମରି  ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ

ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳେ। କୁହାଯାଏ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ଯା କରି ଯେତିକି ଧ୍ଯାନ ବଢିଥାଏ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆସନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମକୁ ସେତିକି ଲାଭ ମିଳେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା…

ବେକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଦାଗ? ଆପଣଙ୍କ ବେକ…

ଏପରିକି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ କି ଭ୍ରମରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମ ବ୍ରେନ ସକ୍ରିଅ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆସନ କଣ କଣ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟମର ଲାଭ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶିଳ୍ପା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରାମରୀ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିଅ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଚାପ ହରମୋନକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ।

ଭ୍ରାମରୀ  ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଫଳରେ ବ୍ରେନରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବିଶେଷ କରି ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା…

ବେକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଦାଗ? ଆପଣଙ୍କ ବେକ…

Liver Damage Symptom: ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ…

ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି କି? କମିଯିବ ସୃତି ଶକ୍ତି,…

1 of 1,284