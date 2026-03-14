ଆପଣ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି; ଯଦି ହଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ…

କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସିଗଲାଣି ଆମ୍ଭ ସିଜିନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ୍ବ ନା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯାଏ। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଜାଣିବା…

୧. ଗରମରୁ ସୁରକ୍ଷା: କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଶରୀରର ଜଳ ସ୍ତରକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରୁ ତିଆରି ଏକ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗରମ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୨. ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ: ଯଦି ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଅଂଶ ସୁଗମ ପାଚନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପିତ୍ତର କ୍ଷରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ କରିଥାଏ,  ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ସହଜ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି: କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।

୪. ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ: ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତୁଳନାରେ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ଚିନି ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରିର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଚର୍ବି କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରିଥାଏ।

୫. ଯକୃତ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ଏହା ଯକୃତକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ଏହାକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ: କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଖଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 1,359