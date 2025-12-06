ହାର୍ଟ ପାଇଁ ରସୁଣ ରାମବାଣ ! ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ମିଳେ ଅନେକ ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ରସୁଣର ଉପକାରିତା…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରସୁଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ମସଲା । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କଣ କଣ ଲାଭ ମିଳେ।
ଶୀତଦିନ ଆସିବା ସହିତ, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ରସୁଣର ଉପକାରିତା ବାବଦରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା କେବଳ ଏକ ମସଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଶୀତଦିନେ ଶରୀରର ଅନେକ ହିତ କରିଥାଏ।
ହାର୍ଟ ପାଇଁ ରାମବାଣ:
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରସୁଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ, ତାହା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକରିଥାଏ:
ଶୀତଦିନ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ରସୁଣ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିପରି ସେବନ କରିବା:
ରାତିସାରା ଭିଜାଇ ରଖିଲେ: ୧-୨ଟି ରସୁଣ କୋଲା ଛଡ଼ାଇ ରାତିସାରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରସୁଣ କୋଲା ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ: ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ୧-୨ଟି କଞ୍ଚା ରସୁଣ କୋଲା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ରସୁଣ ତେଲ: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ କଠିନତା ପାଇଁ ରସୁଣ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ୫୦ ଗ୍ରାମ ରସୁଣକୁ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ।ଏହାକୁ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ରସୁଣ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ, ତେଲକୁ ଛାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ବାତ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରେ।