ଡାଇବେଟିସକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଆମ୍ବପତ୍ର ଚାହା; ଏହାର ରହିଛି ଅନେକ ଫାଇଦା, ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି କି…
ଆମ୍ବପତ୍ରକୁ ପାୱାର ହାଉସ କୁହାଯାଏ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘରେ ପୂଜାପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ କରି ଘର ବାହାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଏହି ତୋରଣ ଏକ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛ. ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ।
ଆମ୍ବପତ୍ର କୁ ୨୦୨୫ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଏହା ପତ୍ରରେ ଥିବା ପୋଷକତ୍ତ୍ୱ ଆମ ମେମୋରିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବାର କାପାସିଟି ରହିଛି । ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।ଏହାର ଅନେକ ଉପକାର ରହିଛି ।
ବହୁ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆହିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହା ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା କହିଆସିଛନ୍ତି ।ଏପରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗବେଷଣାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି । ଆମ୍ବଗଛର ପତ୍ରକୁ ପାୱାର ହାଉସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବହୁକାଳରୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ନିରାକରଣ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ଏହା ଶରୀରରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ ଓ ଫ୍ୟାଟର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
କିପରି ବ୍ୟାବହାର କରି ପାରିବା: ଆମ୍ବଗଛର ପତ୍ରରୁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ପିଇବା । କିଛି ଆମ୍ବପତ୍ରକୁ ଚୋଳିନେଇ ଧୋଇଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଶ୍କତ୍ତ୍ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ।
ଆମ୍ବପତ୍ରର ପାଉଡର ବଜାରରେ ସୁଲଭ ମୁଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପାଉଡର ଆଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କିଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଏହି ପାଉଡର ମିଶଆଇ ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ।ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଉଡର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।