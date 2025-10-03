ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମିଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ; ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକୀରେ ସମାଧାନ କରେ ଏହାର ରସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ରର ଉପକାରିତା…
ସର୍ବାଧିକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ ଭାରତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥଣ୍ଡାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଏହାର ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା,କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
ଘରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ହେବା ମାତ୍ରେ, ତୁଳସୀକୁ ବାଟି ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କମିଯାଇଥାଏ ।
ଏପରିକି ବହୁତ ଲୋକ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ବଦଳରେ ଏହି ଦେଶୀ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ବାଟି କରି ପିଇଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ…
ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଉପକାରିତା: ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ୭ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହେବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
କାନ ପିଡା ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ପକାଇଲେ ଏଥିରୁ ଆରାମ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । କିଡନୀ ଓ ଯକୃତ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୁର ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ରସକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ପିମ୍ପଲ୍ସ କମିଥାଏ, ତ୍ୱଜାର ଚମକ ଆସେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ବଢିପାରେ । ଏଣୁ ବହୁତ ଦେଶ ଭାରତ ଠାରୁ ଏହି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ତୁଳସୀ ରପ୍ତାନୀ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି ।