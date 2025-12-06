ସେଲଫି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ! ଗୋଟିଏ ଥର ସେଲଫି ନେଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଫିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମଡେଲ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ…
ସେଲଫି ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କମ ଦାମରେ ଏକ ଭଲ ଫୋନ। ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସେଲଫି ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଟିକେ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରିହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଫୋନର କ୍ଯାମେରା ସେଲଫି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ।
ଯଦି 2025 ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା। ଏହି ବର୍ଷ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଫୋନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଗୁଣବତ୍ତା DSLR-ସ୍ତରୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବଡ଼ ସେନ୍ସର, ଉନ୍ନତ AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେନ୍ସ ସହିତ, ସେଲଫି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଲଫି ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2025 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା।
-ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି Apple iPhone 17 Pro Max, ଯାହାକୁ ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେଲଫି ପାଇଁ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ 18MP TrueDepth କ୍ୟାମେରା ରହିଛି।
ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 48MP ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ A19 Pro ଚିପ୍ ସ୍ମୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। 4823mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 25W ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କରିଥାଏ।
-Google Pixel 10 Pro ଏହାର ଅତୁଳନୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଆସିଛି।
ଏହାର 42MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ Google ର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଫଟୋ ପ୍ରଦାନ କରେ। 3300 nits ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହିତ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଲ୍-ରାଉଣ୍ଡର କରିଥାଏ।
-Oppo Find X9 Pro ରେ ଏକ 50MP ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ସେଲଫି ପାଇଁବହୁତ ଭଲ। ଏହାର 200MP ପଛ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଲଫି-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫୋନ୍ କରିଥାଏ।