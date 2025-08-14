ଆପଣାନ୍ତୁ 50/30/20 ର ଏହି ନିୟମ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଯିବେ ଧନୀ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ବହୁତ ଆଶା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦରମା ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ମନେହୁଏ ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଯିବ । କିନ୍ତୁ ମାସର ଅଧା ମଧ୍ୟ ବିତିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଛି, 50/30/20 ବଜେଟ୍ ନିୟମ । ଏହି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
50/30/20 ନିୟମ କ’ଣ- ଏହା ଏକ ଅତି ସରଳ ନିୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କର କାଟିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 50% ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ, 30% ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଏବଂ 20% ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ । ଏହି ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
50% ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ-ଏହି ଅଂଶରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଜୀବନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେପରିକି ଘର ଭଡା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଫି, ବିଦ୍ୟୁତ୍-ପାଣି ବିଲ୍, EMI ଏବଂ ଦୈନିକ ରାସନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ମୋଟ ଆୟର ଅଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 50% ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ 30%- ବାହାରକୁ ଖାଇବା, କିଣାକାଟା କରିବା, ଛୁଟିରେ ଯିବା, ସିନେମା ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଂଶକୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ।
ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ 20%- ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଟଙ୍କା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହା SIP, FD, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶ ହେଉ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଅତି କମରେ 20% ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ।