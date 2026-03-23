ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ, ହେବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ

By Jyotirmayee Das

SSY Scheme: ସମୟ ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆସେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ପିତାମାତା ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଯେଉଁଠାରେ ନିୟମିତ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା…

ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା

ସରକାରଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ । ଏହି ଖାତା ଖୋଲି ବାପା-ମା ନିୟମିତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।

ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାରର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଝିଅର ୨୧ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସୁଧ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଉଠାଇହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ

ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର ୮୩୩ ଟଙ୍କା ଜମା କରି, ଆପଣ ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ ୪,୬୧,୮୩୯ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସରକାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।

କେତେ କରିବେ ନିବେଶ

ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅବଧି ୨୧ ବର୍ଷ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି, ଯେପରିକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ନିବେଶକଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ନିବେଶିତ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଝିଅର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଝିଅଟି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।  ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କେବଳ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଝିଅ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

 

