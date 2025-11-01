ନଭେମ୍ବରରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି ୫ ଯାଗା; ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଣିନେବ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ…
ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ଥାନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କିଛି ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଯ ଏକ ଶଉକ। ତେବେ ଆଜି ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ରୁତୁର କୋହଲା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ 5 ଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ…
ଗୋଆ: ଗୋଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଚା ଥାଏ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ପରଫେକ୍ଟ ସମୟ। ନଭେମ୍ବରରେ ପାଗ ଅନୁକୁଳ ରହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଓ ପାଣି ସଫା ଥାଏ।
ଆପଣ କାଲାଙ୍ଗୁଟ୍, ବାଗା ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁନା ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଆର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ।
ଐତିହାସିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମିଳେ । ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ଯନ୍ତ ମନଲୋଭା ସୂର୍ଯ୍ଯସ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଉଦୟପୁର: ଉଦୟପୁରକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଲେକ ସିଟି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଛୋଟ ବଡ ହ୍ରଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦହ୍ରଦ କୁଳେ କୁଳେ ଅନେର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରୀ ମଜାଦାର କରିପାରିବେ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଏଠାରେ ପାଗ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଅନୁକୁଳ ରହିଥାଏ। ପିଚୋଲା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା, ସିଟି ପ୍ୟାଲେସର ଏବଂ ସଜ୍ଜନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକର।
ଉଦୟପୁରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ରଙ୍ଗୀନ ବଜାର ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ନଭେମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଜିଟିଙ୍ଗ ସ୍ପଟ ଭାବରେ ବାଛି ପାରିବେ।
କେରଳ: କେରଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜସ୍ବ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୌସୁମୀ ପରେ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ଯରେ ସବୁଜିମାରେ ଭରା ଥାଏ। ହାଉସବୋଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପରଫେକ୍ଟ ସମୟ। ମୁନ୍ନାରର ଚା ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ।କେରଳର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶଖୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ।
ମନାଲି: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତେବେ ଆପଣ ମନାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ଯ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବ।
କଚ୍ଛ ମରୁଭୂମି: ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ମରୁଭୁମି ଏକ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଝଲସୁଥିବା ଧଳା ମରୁଭୂମି କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ଜିନିଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଆପଣ କଚ୍ଛର ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଖତରାନଗରର ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଡୁଙ୍ଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଧଳା ବାଲିରେ ଏକ ତମ୍ବୁରେ ରହି କଚ୍ଛ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।