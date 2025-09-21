Best Time to Drink Alcohol: ଖାଇବା ପରେ ନା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ପିଇଲେ ଖରାପ ହେବନି ଦେହ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର…

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ପାର୍ଟିର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଚାପ ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା: ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କି?

ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ

ଖାଦ୍ୟପାନ ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଶରୀର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଖାଲି ଥାଏ, ମଦ୍ୟପାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷିତ ହୁଏ। ଏହା ରକ୍ତରେ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ତର (BAC) ରେ ହଠାତ୍, ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ।

ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପେଟ ଏବଂ ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।

ଖାଇବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ

ଖାଦ୍ୟପାନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନର ଅବଶୋଷଣକୁ ଧୀର କରିଦିଏ।

ନିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ତୀବ୍ର ନୁହେଁ।

ଶରୀରର ମଦ୍ୟପାନ ହଜମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି।

ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଚର୍ବିରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ (ଯେପରିକି ପନିର, ମାଂସ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା) ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଖାଇବା ପରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ।

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ

ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟମ; ନିଶା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ ନାହିଁ।

ଖାଦ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ।

ଶରୀର ହଠାତ୍ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାରମ୍ପରିକ।

କେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା

ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ମଦ୍ୟପାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ବିପରୀତରେ, ଖାଇବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ ମୃଦୁ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ।

ମଦ୍ୟପାନର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକାର (ବିୟର, ମଦ, ହ୍ୱିସ୍କି) ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନର ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଶରୀରର ଓଜନ, ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ସର୍ବଦା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଏବଂ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପିଇବା ଉଚିତ।

ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଅଲସର ଏବଂ ଯକୃତ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

ସଂଯମତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ।

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ ନିଶାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ବିପରୀତରେ, ଖାଦ୍ୟ ପରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବା ଭଲ।

