“ମୋ ସହ ମିଶିଯାଅ” ରେବନ୍ତଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଅଫର

୯,୪୦୦ କୋଟିର ୬ଟି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

By Shiv Sankar Singh

ତେଲେଙ୍ଗାନା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୬ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଏକ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହେବ”। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାର ଯେପରି ଗୁଜରାଟକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ, ମୋଦୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦୀ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, “ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁଜରାଟକୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ… କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ପାଉଛି ତାହାର ଅଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ହିଁ ଭଲ।”

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, “ରେବନ୍ତଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବି ନାହିଁ।” ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବଂ ନିଜ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, “ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରେଳ ବଜେଟ୍ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ ରେଳ ବଜେଟ୍ ୫,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।”

ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୯,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୬ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର HICC ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଦେଶ ଏବେ ‘ସଂସ୍କାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ (reform express) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି।”

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ମୋଦୀ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦୀ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ୩ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ୧୦% ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ରେଡ୍ଡୀ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋଦୀଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ୍ ସାକାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋ ଅଧୀନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡେଲ୍ ସାକାର ହେବ।” ମନମୋହନ ସିଂହ ଯେପରି ଗୁଜରାଟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଭୁଲି ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହ ନେଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ।

ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ଡୀ କହିଥିଲେ, “ଦୟାକରି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ।” ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ‘ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ’ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେ, “ମୋଦୀଜୀ ନିଜର ବଡ଼ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ।”

ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜହିରାବାଦ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାର୍କ (ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର), ମାଲକାପୁରଠାରେ IOC ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏବଂ କାଜିପେଟ୍ ଓ ବିଜୟୱାଡା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଲାଇନର ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ (ବହୁମୁଖୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

