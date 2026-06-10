ସାବଧାନ! ମୁହଁରେ ଘା’ ହୋଇଛି କି? ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ନିଏ କ୍ୟାନସରର ରୂପ !

ମୁହଁର କ୍ୟାନସର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗ, ଯାହାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏସିଆନ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସର୍ଭିସେସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡାକ୍ତର ପୁନୀତ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁହଁର କ୍ୟାନସର ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

By Priyanka Das

Oral Cancer : ମୁହଁରେ ଘା’ ବା ଛାଲି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଘା’ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁହଁର ଏହି ଘା’ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହେ, ବାରମ୍ବାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସର ବା ମୁହଁର କ୍ୟାନସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଵିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଘା’ଟି ସାଧାରଣ ନା କ୍ୟାନସର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।

ମୁହଁର ଘା’ କ୍ୟାନସର କି ନୁହେଁ?

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁହଁରେ ସାଧାରଣ ଘା’ ବା ଛାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଚାପ , ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମୁହଁରେ କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ୭ ରୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ, ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁର କୌଣସି ଘା’ ୨ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା, ଯଦି ଘା’ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ମୁହଁରେ ଧଳା କିମ୍ବା ଲାଲ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ କିମ୍ବା ବେକରେ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପୁରା ନାଁ…

“ଅଧିକାଂଶ ମୁହଁର ଘା’ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଘା’ ୧୪ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଘା’ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବାୟୋପ୍ସି (biopsy) ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।”

ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସର କିପରି ହୁଏ?

ଭାରତରେ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କ୍ୟାନସର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତମାଖୁ, ଗୁଟଖା, ପାନ ମସଲା, ଧୂମପାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି କ୍ୟାନସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ମୁହଁର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ କ୍ୟାନସରର ରୂପ ନେଇପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଏହାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତମାଖୁ ସେବନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓରାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ (ମୁହଁର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା) ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କ୍ୟାନସରର ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସରର ଚିକିତ୍ସା

ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ଚିକିତ୍ସାର ସଫଳତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ଜରୀ, ରେଡିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୋଗ ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି, “ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନହେଲେ ଘା’କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘା’ ଅନେକ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଅସ୍ବାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ୍। ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।”

ଯଦି ଛାଲି କିମ୍ବା ଘା’ ୨ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହେ।

ମୁହଁରେ ଧଳା କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ।

ଘା’ରୁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ।

ଗିଳିବାରେ କିମ୍ବା କହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ।

ବେକରେ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଭୂତ ହେଲେ।

ଅକାରଣରେ ଶରୀରର ଓଜନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ମୁହଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାଲି କ୍ୟାନସର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥିବା ଘା’କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମୟୋଚିତ ଯାଞ୍ଚ ହିଁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।

You might also like More from author
More Stories

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପୁରା ନାଁ…

କଣ ଏବେ ATM ରୁ ବାହାର କରିହେବ PF ର ୧୦୦%…

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ…

1 of 25,896