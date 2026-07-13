ଭକ୍ତ ସାବଧାନ! ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ସେବା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ, ପ୍ରଶାସନର ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା
'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର' ନାମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଚାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର’ ନାମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଚାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାତ୍ର ୧୨୧ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ‘ଖେଚୁଡ଼ି ସେବା’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖେଚୁଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରଚାର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ ଦାନ ବା ସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଠକ ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରସାଦ (ଆବଢ଼ା), ପୂଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ନାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଠକି ଆସିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଢ଼ା ଓ ପୂଜା ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ୪ଟି ୱେବସାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୨ଟି ୱେବ ପେଜ୍ ଏବଂ ୪୨ଟି ୱେବସାଇଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ପ୍ରାଧିକୃତ (Authentic) ୱେବସାଇଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସରକାରୀ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ବୁକ୍ ନକରି ଆଗେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଇବର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।