ସାବଧାନ! ଗୁଗୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଡିଲିଟ
ଆଉ ଲିକ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା; ଏହିପରି ଭାବେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜ ନାଁ ଓ ନମ୍ବର ହଟାନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତା ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଘର ଠିକଣା କିମ୍ବା ଇମେଲ ଆଇଡି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର “ଜରଗ୍ଦଙ୍କକ୍ଷଗ୍ଧଗ୍ଦ ଇଭକ୍ଟଙ୍କଗ୍ଧ ଣକ୍ଟଙ୍କ” ଆଣିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ହଟାଇ ପାରିବେ?
ଘର ଠିକଣା, ଫୋନ ନମ୍ବର. ଇମେଲ ଆଇଡି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ତଥ୍ୟ
କିପରି କରିବେ?
- ଗୁଗୁଲ ଆପ ଖୋଲନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଥିବା ‘Google App’ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
୨. ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ: ଉପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ବା ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
- Results About You ବାଛନ୍ତୁ: ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ “Results About You” ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସନ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ପାଖରେ ଥିବା ‘Three Dots’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- Remove Result କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ: ଏହାପରେ “Remove Result” ଅପ୍ସନ ବାଛନ୍ତୁ।
- କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ: ଗୁଗୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ କାହିଁକି ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ “It shows my personal contact info’ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ।
- ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ: ସବୁ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରି ସବମିଟ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ସ୍ଥିତି କିପରି ଜାଣିବେ?
ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି “Results About You’ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ‘All Requests’, ‘In Progress’ ଏବଂ ‘Approved’ ଭଳି ଟ୍ୟାବ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହଟାଇଛି କି ନାହିଁ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା:
ମନେରଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲ୍ କେବଳ ନିଜର ‘Search Results’ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହଟାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ତଥ୍ୟ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।