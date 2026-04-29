ଆପଣ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜରେ ମିଶିନାହିଁ ତ କେମିକାଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ତରଭୁଜ
ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆ ତରଭୁଜ
Watermelon Adulteration: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ତରଭୁଜ ଗଦା ହୋଇଯାଏ । ଲୋକମାନେ ଏହାର ଶୀତଳତା ଏବଂ ଜଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତରଭୁଜକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଚିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲାଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି?
ବାହାରକୁ ସତେଜ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତରଭୁଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଭେଜାଲ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, କିଣିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ, ପ୍ରାକୃତିକ ତରଭୁଜ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଭେଜାଲ ତରଭୁଜକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ?
ଏକ କଟନ କପଡା ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ: ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରିତ ତରଭୁଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତା’ଲ ନାଲି ଭାଗରେ ଉକ୍ତ କପଡ଼ାକୁ ଘଷନ୍ତୁ । ଯଦି କପଡ଼ାଟି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତରଭୁଜରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇଛି।
ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ତରଭୁଜର ଏକ ଖଣ୍ଡ କାଟି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଣି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ତରଭୁଜରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇଛି ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱାଦ: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ପାଚିଥିବା ତରଭୁଜର ମିଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏପରି ତରଭୁଜ କମ୍ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ତରଭୁଜକୁ କାଟି ଦେଖନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଠା ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ତଳେ ହଳଦିଆ ଦାଗ: ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପାଚିଥିବା ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଭୂମିରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କ୍ରିମି ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଦାଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫଳଟି କଞ୍ଚା ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ବହୁତ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିବା ତରଭୁଜକୁ ଏଡାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମହମ ପଲିସ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହି ତରଭୁଜ ରୋଗର କାରଣ
ରାସାୟନିକ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପାଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ କିଡନୀ ଏବଂ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।