ସାବଧାନ! ଆପଣଙ୍କର X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବେ କରନ୍ତୁ, ନହଲେ ଆପଣଙ୍କ X ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ Twitter.com ଡୋମେନ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସେବା ଏବେ X.com ଡୋମେନ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହୋଇପାରେ।
କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ:
X ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ୟୁଜରମାନେ ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (2FA) ପାଇଁ ହାର୍ଡୱେର୍ ସୁରକ୍ଷା କୀ କିମ୍ବା ପାସକୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ପୂର୍ବରୁ X.com ଡୋମେନରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କୀ ପୁନଃପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କମ୍ପାନୀ କଣ କହିଲା:
X ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଏକ ବୈଷୟିକ ଅପଡେଟ୍। କମ୍ପାନୀ କହିଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁରକ୍ଷା କୀଗୁଡ଼ିକ twitter.com ଡୋମେନ୍ ସହିତ ଜଡିତ।
ସେଗୁଡ଼ିକୁ x.com ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପୁରୁଣା ଡୋମେନ୍ କୁ ଡିକମିସନ୍ କରିପାରିବା।”
ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କୀ ପୁନଃପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କୀ ପୁନଃପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ଭିନ୍ନ 2FA ପଦ୍ଧତି ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା 2FA କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ କରନ୍ତି ନାହିଁ (ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ 2FA ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରେ)।
ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଏପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ:
ଯଦି ଆପଣ X ର ଏହି ନୂତନ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
X.com ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ସେଠାରୁ Privacy & Security ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ
Account Access → Security → Two-Factor Authentication ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ସୁରକ୍ଷା କୀ ପୁନଃ-ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା କୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ (ପୁନଃ ନାମାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଏକ ନୂତନ 2FA ପଦ୍ଧତି ବାଛନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 2FA ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ) ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରବେଶ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଏଲୋନ ମସ୍କ ଏବଂ X.com ର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ:
ଏଲନ୍ ମସ୍କ ୨୦୨୩ ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ଟ୍ୱିଟର କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନାମ X ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ମସ୍କଙ୍କର X.com ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ସେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ X.com ନାମକ ଏକ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ PayPal ହୋଇଥିଲା। eBay ଦ୍ୱାରା PayPal ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ, ମସ୍କ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ X.com ଡୋମେନ୍ ପୁନଃକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର ତାଙ୍କ ସହିତ “ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ” ଅଛି।
ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
2FA, କିମ୍ବା ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡେ, ଯାହା ହ୍ୟାକର୍ସ କିମ୍ବା ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।