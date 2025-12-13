ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଵାଧିନତାର ୭୮ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶତୃଦେଶର ସ୍କୁଲରେ ପଢା଼ଯିବ ସଂସ୍କୃତ ଏ ଗୀତା…

By Jyotirmayee Das

Pakistani Sanskrit Education: ବିଭାଜନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲାହୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ (LUMS) ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ଏକ ଚାରି-କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ କର୍ମଶାଳାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିମ୍ ‘ହୈ କଥା ସଂଗ୍ରାମ କି’ର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି।

ଅବହେଳିତ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ: ଗୁରମାନି ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅଲି ଉସମାନ କାସମି ଦି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ସଂସ୍କୃତ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “୧୯୩୦ ଦଶକରେ ବିଦ୍ୱାନ ଜେ.ସି.ଆର. ୱୁଲନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୪୭ ପରଠାରୁ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ଏହି ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। କେବଳ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।”

ଡକ୍ଟର କାସମି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଉପରେ ଆଗାମୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଗୀତା ଏବଂ ମହାଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ।”

ଡକ୍ଟର ଶାହିଦ ରସିଦଙ୍କ ଅବଦାନ: ଫର୍ମାନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ କଲେଜର ସମାଜବିଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶାହିଦ ରସିଦଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଡକ୍ଟର ରସିଦ କହିଛନ୍ତି, “ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ରଖେ।” “ମୁଁ ଆରବି ଏବଂ ପାରସିକ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏବଂ ତା’ପରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଗଲି।”

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ଆଣ୍ଟୋନିଆ ରୁପେଲ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଭାରତବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାକମାସ୍ ଟେଲରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏହାକୁ ଶିଖୁଛି।”

ଡକ୍ଟର ରସିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ପସନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ‘ଆମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଶିଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ? ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାଷା।’ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ ପାଣିନିଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଏକ ପର୍ବତ ପରି, ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ମାରକୀ। ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ମଧ୍ୟ; ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।”

ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ: ଡକ୍ଟର ରସିଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏକ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବ। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତରେ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ ଆରବି ଶିଖନ୍ତି, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ, ଆଶାଜନକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁଠାରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।”

 

