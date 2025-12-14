”ରାଧାକୁ ଲାଗିଛି ବାବନ ଭୂତ..”, ମଦ, କ୍ଲବ ଛାଡି ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି Gen-Z, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ଭଜନ କ୍ଲବିଙ୍ଗ୍, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ

”ରାଧାକୁ ଲାଗିଛି ବାବନ ଭୂତ..”, ମଦ, କ୍ଲବ ଛାଡି ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି Gen-Z

By Jyotirmayee Das

Bhajan Clubbing: ଗତ କିଛି ଧରି ଭାରତର Gen-Z ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପିଢ଼ି ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍, କ୍ଲବିଂ, ମଦ୍ୟପାନ, ଜୋରରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚମକରେ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି।

ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁନେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲବକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ରାତିଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଧାରାଟିକୁ ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ଏହି ଭଜନ କ୍ଲବିଂ…

ଭଜନ କ୍ଲବିଂ କ’ଣ: ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କ୍ଲବ୍ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଉଚ୍ଚ EDM ବିଟ୍ସରେ ନାଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାଳୀ, ଢୋଲକ ପରି କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ “ହରେ କୃଷ୍ଣ” ଏବଂ “ରାମ-ରାମ” ଭଳି ଭଜନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ । କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କାଫେ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ହଲ୍‌ରେ ହୁଏ।

ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟ ଚା, କଫି ଏବଂ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଆଉ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ପ୍ରମୁଖ ସହର ପରେ, ଅନେକ ସ୍ତରୀୟ-୨ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ରାତିର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ସଂଗୀତ ଶୋ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ବହୁତ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।

ଅନେକ ଯୁବକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଜନ କ୍ଲବିଂ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଭଜନ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରଦିନ କୌଣସି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର କିମ୍ବା ଚାପ ନଥାଏ। ସଂଗୀତ ଏବଂ ଭଜନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

ଆୟୋଜକଙ୍କ ଲାଭ: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମଦ୍ୟପାନର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମାଲିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଭଜନ ନାଇଟ୍ସ ସାଧାରଣ କ୍ଲବ୍ ନାଇଟ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଆଣେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭଜନ କ୍ଲବ୍ କରିବା ଭକ୍ତି ଗାୟନର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଭଜନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

 

