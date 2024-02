ଭାରତୀ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ଚେୟାରପର୍ସନ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ‘Knighthood’ ଆୱାର୍ଡ, କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ III ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ଉପାଧି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନରେ ‘ନାଇଟହୁଡ’ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବାରୁ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲ୍ସ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ‘Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire’ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ KBE ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ।

ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ୧୯୧୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନାଇଟହୁଡ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରି ଟାଗୋର ତାଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲ ଟେଲିକମ୍ Tycoon ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଏୟାରଟେଲର ୪୭୪ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ୧୯୮୮ ରେ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।