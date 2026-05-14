ରେଲୱେକୁ ଏହି ୫ଟି ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ; ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛି କି?

ରେଲୱେକୁ ଏହି ୫ଟି ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ; ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେଟୱର୍କ। ପ୍ରତିଦିନ ୧୩,୦୦୦ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଓ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନରେ କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରେଳବାଇର କିଛି ଟ୍ରେନର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଟ୍ରେନର ସିଟ୍ କେବେ ଖାଲି ରହିନଥାଏ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ୫ଟି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ।
୧: କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦୀନରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଲ କେଏସ୍ଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ବର୍ଷକୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥାଏ।
୨: ସିୟାଲଦାହ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଆୟରେ ସିୟାଲଦାହ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିୟାଲଦାହ ଭାୟା କୋଲକାତା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରୁ ରେଳବାଇକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
୩: ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଆୟ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡିକର ତାଲିକାରେ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଳବାଇକୁ ୧୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪.୭୫ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
୪: ମୁମ୍ବାଇ ତେଜସ୍ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ
ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ମୁମ୍ବାଇ ତେଜସ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦୀନରୁ ବାହାରି ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ରେଳବାଇକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
୫: ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଭିସ
ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଭିସ ବାଲା ଟ୍ରେନ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଯାହା ରେଳବାଇକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।