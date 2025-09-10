ବାପରେ ବାପ, ଦରମା ୧୦ ହଜାର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୪୬ କୋଟି, ଢ଼ାବାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଇଟି ନୋଟିସ୍‌

ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମରେ ଠକେଇ

By Rojalin Mishra

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଦରମା ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର, ହେଲେ ଆଇଟି ନୋଟି ୪୬ କୋଟି। ବାପରେ ବାପ, ସାତ ଜନ୍ମ ଖଟିଲେ ବି ଏହି ନୋଟିସ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପଠାଇଛି ତାକୁ ପୁରଣ କରିହେବନି।

ଗ୍ୱାଲିୟର-ଚମ୍ବଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଭିଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରବିନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି।

ରବିନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥି୍‌ତି ଦେଖି ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଆସିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।

ରବିନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣେର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇଂଗ୍ରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପଢିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ପୁଣି ସମାନ ନୋଟିସ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନର୍ଭସ କରିଦେଇଥିଲା।ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆୟକର ବିଭାଗର ଏକ ନୋଟିସ।

ଏହି ଖବର ପରେ, ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଷକୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ମାସର ତଦନ୍ତ ପରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଟୋଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ସୁପରଭାଇଜର ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମରେ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି।

ଯୁବକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି।

ଗୋଟିଏ ଭିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି। ଯାହା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରେଡିଂ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

