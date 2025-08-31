Video: ହରିୟାଣୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ହଟ୍ ଅଣ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ୱାର ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର, ବିବାଦରେ ଏ ଛୁଆଁଛୁଇଁ…

ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛୁଇଁବା ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରେ ?” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୋ' ଶେଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଟିମ୍‌କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ଲାଗିଛି କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବି ଲାଗି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ  ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର୍‌ ପବନ ସିଂ ଏବେ ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ହରିୟାଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛା ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ ପବନ ସିଂ ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋରଠୁ ବି ଏକାକୀ ଅଧିକ…

ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ମହିଳାଙ୍କ…

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ଜାଣିଛନ୍ତି! ଚୀନ ନିଜକୁ ଡ୍ରେଗନ କହି ଭାରତକୁ କାହିଁକି କୁହେ ହାତୀ? ଏମିତି ରହିଛି କାରଣ…

ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପବନ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ପବନ ସିଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅଞ୍ଜଳି ଜୀ, ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲି, ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ।’ ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ‘କୌଣସି ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ’ ନଥିଲା । କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ।

ଅଞ୍ଜଳି ରାଘବ ଶନିବାର ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେହି ଇଭେଣ୍ଟ୍‌ରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anjali Raghav (@anjaliraghavonline)

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…କେମିତି ଜାଣିବେ କିଏ ମହାନ ? ସଚିନ ନା ବିରାଟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ କିଏ ହାସଲ କରିଛି ଅଧିକ ଶତକ…

ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛୁଇଁବା ଭଲ ଲାଗେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରେ ?” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୋ’ ଶେଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଟିମ୍‌କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କିଛି ଲାଗିଛି କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ବି ଲାଗି ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ  ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବାକୁ ଘୋଷଣା

ଅଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷରେ ସେ କ’ଣ କରିବେ, କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଛୁଇଁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ।

ଯଦି ଏହି କଥା ହରିୟାଣାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଠାକାର ଜନତା ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କେବେ ବି ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋରଠୁ ବି ଏକାକୀ ଅଧିକ…

ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପଡିଛି ମହିଳାଙ୍କ…

ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ସୁନା ଦର,…

ଜାଣିଛନ୍ତି! ଚୀନ ନିଜକୁ ଡ୍ରେଗନ କହି ଭାରତକୁ…

1 of 28,064