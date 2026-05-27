ଥିଏଟର ପରେ ଏବେ OTT ରେ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ

OTT ରେ ଧମାଲ୍ କରିବ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା” ଥିଏଟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଭୟ ଏବଂ କମେଡିର ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁ କରିଥିଲା। ଏହା ଭଲ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆପାତକାଳୀନ OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ୧୨୩ ତେଲୁଗୁର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ।

ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଭାମିକା ଗବ୍ବି, ତବୁ, ପରେଶ ରାୱଲ, ଅସରାନି ଏବଂ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড, ଚିକେନ୍‌ ତରକାରୀରୁ ବାହାରିଲା…

‘ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନ…

“ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା” ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। SACNILC ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୦ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ₹୨୬୧.୭୦ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୨.୬୧ ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ବି ସିନେମା ହଲରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିଚାଲିଛି।

“ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା” ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହା ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ୨୦୧୦ର “ଖଟ୍ଟା ମିଠା” ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରି ନଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ, “ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା” ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା।

“ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା” ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ “ହୈୱାନ” ନାମକ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଏକାଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

