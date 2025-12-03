ଭୂତ ସୁଦ୍ଧି ବିବାହ କଣ? କାହିଁକି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇଲେ ସାମନ୍ଥା, କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାହାଘର…
ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାଉଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା ସାମନ୍ଥା ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଫଟୋ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସାମନ୍ଥା ଭୂତ ସୁଦ୍ଧି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କଣ ଓ କାହିଁକି ଏପିର ବିବାହ କରାଯାଏ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜ ନିଦିମୋରୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧିର କାଳଜୟୀ ଯୋଗ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟତର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ପରମ୍ପରା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ ଶାରୀରିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାଜ ଏବଂ ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ସକାଳ 6:00 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଯାହା କେବଳ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିବାହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ।
ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ କ’ଣ:
ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ହେଉଛି ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ପବିତ୍ର ବିବାହ ବିଧି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ବିବାହ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୈଭବ ବିବାହ।
ସାମନ୍ତ ଏବଂ ରାଜ ଦୁହେଁ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ବାଛିଥିଲେ କାରଣ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ: ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଏ।
ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:
ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏକି ଉଗ୍ରତା ଏବଂ କରୁଣା ଉଭୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଥାଆନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଠ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ରୂପ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି।
ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଥାଏ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ରେ ଅଭିନେତା ନାଗା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୨୦୨୧ରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଶ୍ୟାମଳୀ ଦେଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ୨୦୨୨ରେ ରାଜ ଓ ଶ୍ଯାମଳୀ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ।