ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଥା
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ, ତିନି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ
ଭୋପାଳ: ଏହା କୌଣସି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଭୋପାଳର ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୋରଦାର ଘୁଙ୍ଗୁଡ (Snoring) ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ।
ଏନଡିଟିଭି (NDTV) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପାରିବାରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା (Counselor) ରୀତା ତୁଲୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୂରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିପାରିବି ନାହିଁ।” ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି କାଉନସେଲିଂ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜବ ମାମଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା।
ରୀତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଦ୍ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ ସହିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଦୌ ଘୁଙ୍ଗୁଡ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଗୋଳ ହେଉଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ।
ତେବେ ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନପଠାଇ କାଉନସେଲର ରୀତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇଥିଲେ। ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ୩ ମାସ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ଦିନର ବିରକ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
୩ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରାତିର ସେହି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଢେର ବଡ଼। କେବଳ ଘୋଡ଼ଘୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଦୁହେଁ ମାନିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଜିତିଗଲା। ସତରେ, ମନରେ ପ୍ରକୃତ ଭଲପାଇବା ଥିଲେ ରାତିର ଯେତେ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରେନାହିଁ।