ବଙ୍ଗାଳୀ ପୁଅକୁ ବିଦେଶୀ ଝିଅ, ବନ୍ଦ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଲୁଚା ଛପା ପ୍ରେମ, ଭୋପାଳରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଉଜବେକିସ୍ତାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ
ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭୋପାଳରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଉଜବେକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା
Uzbek Woman Arrest: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହରର ପସ ଅଞ୍ଚଳ ଶାହାପୁରାରେ ଜଣେ ଉଜବେକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।
ଘରମାଲିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ
ଶାହାପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ମକରାମଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଜିଦ ହୁସେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ଘର ଖାଲି କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରମାଲିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉଜବେକିସ୍ତାନର ନିଲୁଫର ବଖରୋମୋଖା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଜିଦ ହୁସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସାଜିଦଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଲୁଫର ଭୋପାଳ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ହେବ ସାଜିଦଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଇନଗତ ସୂଚନା ନଦେଇ ରହୁଥିଲେ।
ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ
ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମିଳିନାହିଁ। ସାଜିଦଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିବାସୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସାଜିଦ କରିନଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ନଜରରେ ମାମଲା
ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ରହିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା କେବଳ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଦୂତାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରେ।