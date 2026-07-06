ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍! ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ…
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍! ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ବରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପାଇଛୁ । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।” ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୦୧୩-ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବେ କି ଜଗମୋହନ?
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗମୋହନ ମୀନା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏସପି ପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏହି ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଭାବେ ଏବଂ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିସିପି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଗତ ୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ।
ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଆସିଛି । ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦିନଦ୍ୱିପହରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମବ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିବାଦ ପରେ ହିଁ ଡିସିପିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସହକର୍ମୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ
ଡିସିପିଙ୍କର ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ଅଟେ ।”