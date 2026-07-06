ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍! ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ…

ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍! ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

By Jyotirmayee Das

Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ବରର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହଲରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପାଇଛୁ । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।” ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୦୧୩-ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବେ କି ଜଗମୋହନ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦…

ଲର୍ଡସରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍‌ର ଦବଦବା, ୭ମ ଥର…

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଗମୋହନ ମୀନା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଏସପି ପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏହି ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଭାବେ ଏବଂ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିସିପି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଗତ ୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ।

ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଆସିଛି । ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳବାଇ କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦିନଦ୍ୱିପହରରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମବ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିବାଦ ପରେ ହିଁ ଡିସିପିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ସହକର୍ମୀମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ

ଡିସିପିଙ୍କର ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ଅଟେ ।”

You might also like More from author
More Stories

ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସିଖବର: ୫୦…

ଲର୍ଡସରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍‌ର ଦବଦବା, ୭ମ ଥର…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଖରା ଛୁଟି…

ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍…

1 of 28,224