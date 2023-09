ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ Bhubaneswarଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ମ୍ୟାଚ ଫିନିଶ କରି BCCIକୁ ଦେଲେ ଜବାବ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତର ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ ଘୋଷଣା ହୋଇ ସାରିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ପେସ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ । ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ପେସ ଯାଦୁରେ ମାହିର ଥିବା ଭୁବି ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବା ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ । ତେବେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଯାହା ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ୟୁପିର ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ନୋଏଡା ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମେରଠ ମାୱାରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭୁବିଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବି ଧୋନୀଙ୍କ ପରି ମ୍ୟାଚ ଫିନିଶର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଓଭରରେ ଲଗାତାର ଛକା ମାରିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବଲରେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବି । ମାତ୍ର ୪ଟି ବଲରୁ ୨ଟି ଛକା ସହ ୧୪ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର । ବୋଲିଂ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ବିସିସିଆଇକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ବିଶ୍ବକପ ଦଳରେ ଭୁବିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ଠିକ ହେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

Bhuvneshwar Kumar – The All Rounder!

2 sixes in the first 3 balls faced by him.pic.twitter.com/9NV7uw99jS

— Aadarsh (@AadarshParab) September 5, 2023