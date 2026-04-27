ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ MBA ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ୬୭ ବର୍ଷୀୟ କିରାନା ଦୋକାନୀ ଗିରଫ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ କିରାନା ଦୋକାନୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ଜଣେ ଏମବିଏ (MBA) ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଜଣକ ଏନେଇ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ରବିବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଜଣକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।