ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗଲା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ !
ଯୁବକଜଣକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସେ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋମବାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳବାୟୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ବିଏମସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରୁ ଏହି ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଯୁବକଜଣକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସେ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଦିନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଭଦ୍ରା ଏନକ୍ଲେଭରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।