ରାଜଧାନୀରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ! ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ…
ଭୁବନେଶ୍ବର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଭୟ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୁବନେ୍ଶ୍ବର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଁଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କୋର୍ଟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଇମେଲ ଯୋଗେ କେହି ଏପରି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ତେବେ ଏହିପରି ଅନେକ ଥର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା।ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ମିଥ୍ଯା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।