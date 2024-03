(video)ମୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଭୁଟାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଶାସନମୁଖ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୁଟାନ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ ଭୁଟାନରୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗମେ ଖେସର ନାମଗ୍ୱାଲ ୱାଙ୍ଗଛୁକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ୟାଲପୋ’ରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ଭୁଟାନକୁ ନିଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ୧୪୦କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Honoured to be conferred with 'Order of the Druk Gyalpo' Award by Bhutan. I dedicate it to 140 crore Indians. https://t.co/gNa7YlcFfG

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2024