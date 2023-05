(Video) ଇସାରା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଠିକ ସେହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉଟ ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୬୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ବି ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ୟାର ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏକ ଦମଦାର ସ୍ପେଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି । ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜୁରାଟ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଶତକବୀର ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିଥିଲେ ଭୁବି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସ୍ପେଲର ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବଲକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱିଙ୍ଗର ରାଜକୁମାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଚାଲ୍ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ବଲକୁ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରି ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବଡ ୱିକେଟ । ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଷ୍ୟାର ଓପନର ରିଦ୍ଧିମାନ ସାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପ୍ଲାନର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି । ଇନିଂସର ତୃତୀୟ ବଲରେ ସାହାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପରେ କ୍ୟାଚ କରାଇ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ସାହାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ବଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ମାର୍କରମଙ୍କୁ ଇସାରା କରି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ ମାଗିଥିଲେ ଭୁବି । ମାର୍କରମ ମଧ୍ୟ ଭୁବିଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପରେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ ।

When Swing King Bhuvi asks you for a second slip, just give it to him 😉#GTvSRH #IPLonJioCinema #IPL2023 #TATAIPL #EveryGameMatters | @SunRisers pic.twitter.com/ACzEhdfuse

— JioCinema (@JioCinema) May 15, 2023