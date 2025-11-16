ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଶିଖିଥିଲେ ଅଭିନୟ; ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ୍ଯାରିଅର, ଆଉ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍…
ବିବେକ ଓବରଏଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇବ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାପା ଥିଲେ ନାମିଦାମି ଆକ୍ଟର। ତଥାପି ନିଜ ଦମରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିହରସେଲ ରୁମ ସଫା କରିବା ଯାଏଁ ଅନେକ କାମ ସେ କରିଥିଲେ।
ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେବେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ନିଜ କ୍ଯାରିଅରରେ ଅନେକ ଦମଦାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ସହ ନିଜର ଏଖ ନୁଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ।
୨୦୦୨ ମସିହାରେ କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାମା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବିବେକ ଓବରଏ ଏହି ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଥରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଫାରା ଖାନଙ୍କ ସେଟରେ ରିହର୍ସଲ୍ ରୁମ୍ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଚା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ।
କଳାକାର ବନିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ: ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2002ରେ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଥ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସିନ ସୁଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିକାନେରରୁ ଜୟସଲମେର ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ କରି ଯିବାର ଥିଲା।
ଅନ୍ଯପଟେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡି ଧିରେ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଗାଡି ସିଟର ପଛରେ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାତି ଅଧିରେ ରାତିରେ କ୍ଯାମେଲ କାର୍ଟରେ କିଛି ରଡ ରଖି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଧକା ହେବା ସମୟରେ ସେହି ରଡ ଗୁଡିକ ସାମାନ୍ଯ ଉପରେ ରହି ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତି ଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 21ରେ ବିବେକ ଓବରଏଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମସ୍ତି-4 ରିଲିଜ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ 3 ଟି ପାର୍ଟ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିଅତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରିତିଶ ଦେଶମୁଖ, ଆଫତବ ଶିବଦାସାନି, ଏଲନାଜ ନରୁଜୀ, ରୁହି ସିଂ, ଶ୍ରେୟା ଶର୍ମା, ଶାଦ ରାଣ୍ଡୱା, ନିଶାନ୍ତ ସିଂ ମାଲକାନି ଏବଂ ନାତାଲିଆ ଜାନୋସେକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ।