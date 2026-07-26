ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଲେ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
ଛାତ୍ର ନେତା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ସଙ୍ଗଠନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଧାରକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ସମାଜର ସ୍ୱରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।