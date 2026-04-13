ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ ମିଳିବ ଦୁଇଗୁଣ ଦରମା, ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନୋଏଡା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ନୀତିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଭରଟାଇମ୍, ତେବେ ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ମଜୁରୀର ଦୁଇଗୁଣ ପାଇବେ।
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା: ଏହା ସହିତ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମା ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଭୂମିକା ଦୂର କରିବ।
ଶ୍ରମିକମାନେ ସମୟାନୁସାରେ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସମୟାନୁସାରେ ଦରମା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଯୋଗୀ ସରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ୟୁପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।