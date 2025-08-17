ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନଠୁ କମିଯିବ ଦରଦାମ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ….

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୭୯ ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ବା ଜିଏସଟିରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦରଦାମକୁ ନେଇ ଜନତା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି । ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ପରିବହନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସବୁର ଦରଦାମ ଯେଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଦଳଗୁଡିକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସଂସଦରୁ ସଡ଼କ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନଥିଲେ ।

ଏହିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ମୂଳ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉଥିବା ଆରଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ କି, ଦେଶରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି କି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅପହଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୭୯ ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ବା ଜିଏସଟିରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହିରଖୁ କି, ଏହି ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ନିଜେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଟି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି ।

ସେପଟେ ଯଦି ମୋଦୀ ସରକାର ଦୀପାବଳିରୁ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ସଂସ୍କାର ଆଣନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ୟ୍ୟାପ୍ତ ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବା ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ।  ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଜିଏସଟିକୁ ନେଇ ନାନା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଏସଟିରେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ କମିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର…

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଫୋନରୁ ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ…

ଏକ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଏସଟି ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରଳ କରାଯିବ । ଏବେ ଜିଏସଟିରେ ୪ଟି ସ୍ଲାବ ରହିଛି । ଯାହା ୫,୧୨,୧୮ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ । ହେଲେ ନଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ୫ ଓ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ରହିବ । ଏଥିସହ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲାବ ରହିବ । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିଳାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ।

ଜିଏସ୍‌ଟିରେ ସଂସ୍କାର ବା ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ୫ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଗକୁ ପଳାଇବ। ସେହିପରି ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଗରେ ରହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତସାମଗ୍ରୀକୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବର୍ଗରେ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ଉଚ୍ଚ ଜିଏସ୍‌ଟି ସ୍ଲାବ୍‌ରେ ତମାଖୁ ସମେତ ମୋଟ ୭ଟି ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ।

ଦେଶରେ ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଏସ୍‌ଟି ରାଜସ୍ବରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତର ଯୋଗଦାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଲାବ୍‌ରୁ ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ବ ଆସୁଛି। ହୀରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର ଭଳି ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଓ ରପ୍ତାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଏସ୍‌ଟି ହାର ଜାରି ରହିବା ଜିଏସ୍‌ଟିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଜିଏସ୍‌ଟି ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟୟବୃଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ଭରଣା ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର…

ଡଲଫିନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଗେଲ, ଡଲଫିନ ସାଜିଲା କାଳ,…

Surya Gochar 2025: ସିଂହ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କଲେ…

1 of 25,538