ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, 40% GST ଲଗାଇବେ ସରକାର
ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ । 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ । 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 40% ଟିକସ ଲଗାଇବେ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ (GST) ପୁନଃଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାରୁ ଭାରତର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କର ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯଦି ୩୫୦ CCରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ GST ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ତେବେ ୩୫୦ ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁଛି। ଯାହା ନୂତନ GST ଢାଞ୍ଚାରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୩୫୦ ସିସି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ଉଚ୍ଚ GST ହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଭାରତ ସରକାର ୨୦୧୭ ମସିହାରେ GST ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୫, ୧୨, ୧୮ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଦୁଇଟି ମାନକ ହାର ଜାରି ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମାନକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ। ସେହିଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3-4 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବଜାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଯଦି ନିର୍ମାତାମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ । ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍, ମେଟିଓର, ହଣ୍ଟର ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ହାଇନେସ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି।