ଝଟକା ଉପରେ ଝଟକା, କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ରବ୍ଦ ହେଲାନି ରାଘବଙ୍କ ସମେତ ଏମାନଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ
Raghav Chadha: ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ AAP ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆପ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୬ରେ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଆପ୍ । ଚିଠିରେ ଆପ ଛାଡିଥିବା ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ୍ । ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଆପ ଟିକେଟରେ ଉପର ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ଛାଡି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।”
ଏନେଇ ସଂଜୟ ସିଂହ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାତ ଜଣ ଆପ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଦଳତ୍ୟାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ସେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜାବର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେବ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ ରହିବେ।
୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ରାଘବ ଚଢା, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏବଂ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ହରଭଜନ ସିଂହ, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ, ବିକ୍ରମ ସାହାନି ଏବଂ ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଛାଡିଥିବା ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି।
ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଏହାର ମୂଳ ନୀତି ଏବଂ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଚଢା କହିଥିଲେ, “ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦଳର ମୋଟ ସାଂସଦଙ୍କ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ।”