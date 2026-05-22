ପ୍ଲେଅଫ୍ ପୂର୍ବରୁ RCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ଆହତ; ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଦେଲେ ସୂଚନା
ପ୍ଲେଅଫ ପୂର୍ବରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନରଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
IPL 2026 : ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) IPL 2026 ର ପ୍ଲେଅଫରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ RCB ଆଜି (୨୨ ମେ) ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ପାଟିଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଅଫ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବାସ୍ତବରେ, ଦଳ ପାଇଁ ଓପନର ଭାବେ ଖେଳୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳି ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
ବେଥେଲଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ରଜତ ପାଟିଦାର?
ଟସ ସମୟରେ ପାଟିଦାର କହିଛନ୍ତି, “ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବେଥେଲ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦଳକୁ ଫେରିଛି।” ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୭ ମେ’ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗତ ମ୍ୟାଚରେ RCB ର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଖେଳି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜତ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ସଲ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବେଥେଲଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଫିଲ ସଲ୍ଟ ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଜନ୍ ମଝିରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ପାଇଁ ସଲ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସଲ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବେଥେଲଙ୍କୁ ଓପନିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେଥେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ସଲ୍ଟ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବା ବେଥେଲ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବେଥେଲ କେବେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ, ସେନେଇ ଅଧିନାୟକ ପାଟିଦାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ପ୍ଲେଅଫ୍ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଫେରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଦଳ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି କରୁଛି।