ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା, ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ଦଳରୁ ବାଦ୍…, ଏବେ କଣ ହେବ…

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବିରତିରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଥିଲେ। ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଖବର ଆସିଛି।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏତେ ନିକଟତର, ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାମସନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ସମୟରେ, ସଞ୍ଜୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା ଏବଂ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଗତ 3 ମାସ ଧରି ବିରତିରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।଼

ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି

ରେଭସ୍ପୋର୍ଟସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାମସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସିତାଶୁ କୋଟାକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମସନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋଟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଥ୍ରୋ-ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ସାମସନ୍ କୋଚ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କୋଟାକ୍ ଥ୍ରୋ-ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସାମସନ୍ ସଟ୍ ଖେଳିବା ଶୈଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ କରୁନଥିଲେ।

ସେ କ’ଣ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ?

ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୨ ଥ୍ରୋ-ଡାଉନ୍ ପରେ, ସେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କୋଟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଫିଟନେସର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାରଣ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଛି।

ସମ୍ପ୍ରତି କେରଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ, ସେ 5 ଇନିଂସରେ 30ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ-11ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଖେଳ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାମସନ୍ ନିଜେ ଆଶା କରିବେ ଯେ ସେ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ।

