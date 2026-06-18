ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା, ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲେ ୬ ସାଂସଦ!

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ 'ଅପରେସନ ଟାଇଗର'କୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, : ଶିବସେନା ଏମଏଲସି (MLC) ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରଘୁବଂଶୀ ଗୁରୁବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଗୋଷ୍ଠୀର ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଶିବସେନାର ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରଘୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, “ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ ହୋଇଛି। ଆଜି ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଭରସା ଦେଖାଇ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି… ସେମାନେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ନେତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଶିବସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ୍। “ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ ଦେଶରେ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଶିବସେନା ଏବଂ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶିବସେନାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ନିଜର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି,” ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶିବସେନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଜନର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମସ୍କୋ…

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପରାଓ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର “ବିନାଶ”ର କାରଣ ସାଜୁଛି।

ଏହି ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ‘ଏଏନଆଇ’ (ANI) ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ସାଂସଦମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଏହା ଉପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।”

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଶିବସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା “ପ୍ରକୃତ” ଅନୁଗାମୀମାନେ ହିଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇସାରା କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆସନ୍ତାକାଲି (ଜୁନ୍ ୧୯) ଶିବସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ।” (ଏଏନଆଇ)

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମସ୍କୋ…

କ’ଣ ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି…

NEET ପେପର ଲିକ୍ ସାରିଦେଲା ଜୀବନ! ୩୬ ଦିନରେ…

1 of 31,402