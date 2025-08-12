ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିଗ୍ବସ୍ରେ ହେବ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଶା ଦେଖାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ଚୁନା
ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଠକେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଭୋପାଳ: ଚିକେଣିଆ କଥା କହି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠକ। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୁନା ଲଗାଇ ହୋଇଗଲେ ଫେରାର। ଏବେ ଡାକ୍ତର ଥାନାରେ ହାଜର।ଟିଭି ରିୟାଲେଟି ଶୋ’ ବିଗ୍ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ଚୁନା। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୁନା ଲଗାଇଦେଲେ ଠକ।
ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଠକ ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତଙ୍କୁ ବିଗ୍ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବା ନାଁରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ।
ଯାହା ପରେ ଡାକ୍ତର ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଠକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଦାବି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଠକେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କରଣ ସିଂହ ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ଭୋପାଳ ଆସିଥିଲେ।
ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଗ୍ବସ୍ରେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ।ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭଲ ପରିଚୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବେ କହିଥିଲେ।
ସେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତା’ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ।
ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା କରାଇଲେ। ସେ ମୋତେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ବିଷୟରେ କଥା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେବେ।ସେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ଡାକି ଏଣ୍ଡେମୋଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଶ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ମୁଁ ବିକେସିରେ ଥିବା ହରିଶ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ କରଣ ସିଂହ, ସୋନୁ କୁନ୍ତଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହି ମାମଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ।
ତା’ପରେ ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏଣ୍ଡେମୋଲ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି।
କିନ୍ତୁ କରଣ ସିଂହ କହିଲେ ଯେ ନା, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ନଗଦ ଦେବି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଅଗ୍ରିମ ଭାବରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ଭୋପାଳ ପହଞ୍ଚି କରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ ୧୬ର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମୋ ନାମ ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରଣ ସିଂହ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଶୋ’ର ମଝିରେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ‘ବିଗ୍ ବସ୍’ ଶୋ’ ଶେଷ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ କରିବେ।
ସେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ମୋତେ ବିଗ୍ବସ୍ ସେଟ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଶୋ’ର ସୃଜନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ।
କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ୧୭ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ମୁଁ କରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବୋକା ବନାଇ ଚାଲିଲେ।
ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଭୋପାଳର ଡକ୍ଟର ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କରଣ ସିଂହ ପ୍ରିନ୍ସ ଭଳି ଲୋକ ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି।