ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଭୟାବହ ହିମସ୍ଖଳନ; ଛଟପଟ ହୋଇଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ; ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆହତ!
ବଡ଼ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ଜୋଜିଲାରେ ଶ୍ରୀନଗର-ଲେହ ରାଜପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ହିମସ୍ଖଳନ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛି।
ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋଜିଲା ପାସର ‘ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ’ରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ହିମସ୍ଖଳନରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ବିଶାଳ ହିମସ୍ଖଳନରେ ଆଘାତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଛନ୍ତି, “ଜୋଜିଲା ପାସରେ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।”
ରାଜପଥରେ ହିମସ୍ଖଳନ: ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ପୋଲିସ, ସେନା, ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (BRO), SDRF ଏବଂ ସୋନମାର୍ଗ ଏବଂ ଦ୍ରାସର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଏବଂ କେହି ହିମସ୍ଖଳନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ରାସର ଜୋଜିଲା ପାସର ‘କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଟର୍ନ’ ନିକଟରେ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ହିମସ୍ଖଳନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।
ଦ୍ରାସ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ଅତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଫ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।